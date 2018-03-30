Lise Öğrencilerinden Mehmetçiğe ve Şehitlere Anlamlı Klip

Karabük'te lise öğrencileri Afrin harekatında mücadele veren askerler ve şehitlere anlamlı klip hazırladı.

Karabük Prof.Dr.Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Afrin Harekatında kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe ve şehitlere ithafen destek çalışması hazırladı. Hazırlanan klip kısa sürede büyük ilgi gördü.

Öğrenciler ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posteri eşliğinde stadda komando yemini yaptı. - KARABÜK