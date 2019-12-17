Lise öğrencilerinden kadına şiddete karşı farkındalık sergisi

17.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:38

Çarşamba ilçesinde Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde "Kadına yönelik şiddete sanatla karşı çıkıyoruz" sloganıyla resim sergisi açtı.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni Ülkü İnanç Vanlı rehberliğinde, "Kadına yönelik şiddete sanatla karşı çıkıyoruz" sloganıyla "Şiddete değil, sanata aracı olsun" projesini hayata geçirdi.

Şiddete karşı destek alınacak İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Alo 183 Çağrı Merkezini tanıtan afişler oluşturan öğrencilere okul idaresi ve öğretmenler, serginin açılışında siyah renk kıyafetler giyerek ve "Kadına şiddete dur de" "kadınlar insandır, erkekler insanoğlu" yazan yaka kartı takarak destek verdi.

Vanlı, sanatla karşı çıktıkları şiddet konusunda öğrencilerin çok anlamlı çalışmalar sergilediklerini belirterek, "Okulumuzdaki 485 kız öğrencimizin duyarlılığını artırmak istedik. Onlara şiddete maruz kalındığında KADES cep telefonu uygulaması ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Alo 183 çağrı merkezini tanıtarak bunları çevrelerine öğretmelerini, buralara her zaman ulaşabileceklerini bilmelerini istedik." dedi.

Öğrencilerin şiddet kavramını sopa ve odunlarla somutlaştırdığını, bunların üzerine desenler oluşturup çeşitli renklerle boyayarak zaman zaman şiddet için kullanılan malzemeyi sanata aracı yaptığına işaret eden Vanlı, "Öğrenciler, şiddete karşı duruşu simgeleyen afişler de hazırladı. Afişlerde ve tablolarda 2019 yılında cinayete kurban edilen 391 kadını ve özellikle son dönemde hayatını kaybeden Ceren Özdemir'i işleyerek onları andı." dedi.

Okul müdürü Hümra Yıldırım da öğrenci ve öğretmenlerle "şiddete hayır" dediklerini dile getirerek, "Hem sesimiz duyulsun hem de kızlarımız bilinçlensin istedik. Okulumuzun tamamı zaten kız öğrencilerden oluştuğu için yarın topluma girdiklerinde kendilerine nasıl davranılması gerektiğini anlattık. Çocuklarımız, dayak objesi olan sopaları boyayarak farkındalık oluşturdu. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman kadına şiddetin karşısında ve çalışmalarında öğrencilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA