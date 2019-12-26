Lise öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret
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Lise öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret

Erzincan'da lise öğrencileri İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

26.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:59
Lise öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret

'da lise öğrencileri Müdürlüğüne ziyarette bulundu.


Lise 10'ncu sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Erzincan Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu. İtfaiye eğitim amiri Yakup Cenk Şay, eşliğinde itfaiye binasını gezen öğrencilere itfaiye araçları tanıtıldı.


İtfaiye eğitim amiri Yakup Cenk Şay, itfaiyecilik mesleği, görevleri ve günlük çalışma sistemi hakkında öğrencilere bilgiler aktardı.


Öğrencilere ayrıca yangın, yangına sebep olacak davranışlar, yangın güvenliği ile doğal afetler konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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