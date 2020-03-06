Lise öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
Haberler » Güncel » Lise öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Haber

Lise öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Amasya'nın Taşova ilçesinde lise öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenledi.

06.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:56
Lise öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Amasya'nın ilçesinde lise öğrencileri, 'na destek olmak için Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenledi.


Taşova Belediyesi önünde açılan stantta Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan yiyecek ve el işleri satışa sunuldu.

Okul Müdürü Selim Balcı, Bahar Kalkanı Harekatı'na desteklerini göstermek için kermes düzenlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler