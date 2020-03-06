Lise öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

06.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:56

Amasya'nın Taşova ilçesinde lise öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenledi.



Taşova Belediyesi önünde açılan stantta Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan yiyecek ve el işleri satışa sunuldu.

Okul Müdürü Selim Balcı, Bahar Kalkanı Harekatı'na desteklerini göstermek için kermes düzenlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA