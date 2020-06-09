Lise öğrencilerinden Afrika'ya yardım eli Adapazarı Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, proje kapsamında topladıkları yardımlarda Afrika'da su kuyusu açtırdı, 3 kişinin katarakt ameliyatını yaptırdı.

Adapazarı Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, proje kapsamında topladıkları yardımlarda Afrika'da su kuyusu açtırdı, 3 kişinin katarakt ameliyatını yaptırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, liseli öğrencilerin, "İyilik Okulu" projesi kapsamında Afrika'nın Benin ülkesinde su kuyusu açtırdığı ve Somali'de 3 kişinin katarakt ameliyatını üstlendiği belirtildi.

Okul müdürü Yakup Kalaycı ise projeyle ilgili sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Okulumuz Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Deniz Feneri Derneğinin İyilik Okulu Projesine desteği ile Afrika'nın Benin ülkesinde su kuyusu açılması ve Somali'de üç kardeşimizin göz katarakt ameliyatlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamıştır. İyilik Okulu onuruna sahip okulumuzun böylesine anlamlı bir yardımda bulunmasına vesile olan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA