Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83'üncü yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bozüyük'te de törenler ile anıldı. Lise öğrencilerin 'Karanlıktan Aydınlığa' adlı oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı.

Bozüyük Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen anma programı Ata'nın huzuruna sunulan çelenk töreni ile başladı. Ardından saat 9'u 5 geçe tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük'te de hayat durdu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylenirken, göndere çekili şanlı Türk Bayrağı yavaş yavaş yarıya indirildi. Buradaki törenlerin ardından Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program başladı.

"Bize düşen Atatürk'ü anlamak ve anlatmak yolunu ve izini takip etmektir"

Okul Müdürü Hüseyin Aydın konuşmasında "Vatanımızın kurucusu önderimiz aramızdan ayrılışının 83. yıl dönünüm de ona özlem ve sevgiyle yad etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Atatürk Şerefli Türk milletinin şerefli bir evladıdır, onun özellikleri Türk milletinin özellikleridir, Atamızın başarıları; hepimizin inandığında ve birlik olduğunda ne gibi başarıları elde edeceğinin kanıtıdır. Atatürk bir fani olarak 10 Kasım 1938'de vefat etmiş olsa da milletimizin ebedi önderi olarak vasıfları ve başarıları ve ilkeleri ile hepimizin rehberi ve ilham kaynağı olmayı sürdürecektir. Bize düşen Atatürk'ü anlamak ve anlatmak yolunu ve izini takip etmektir" dedi.

Okul Müdürü Hüseyin Aydın'ın konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. Ardından "Karanlıktan Aydınlığa" adlı oratoryo ile devam eden program Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilmesiyle son buldu.

Metristepe Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda protokol üyeleri tarafından 'Atatürk' konulu görsel tasarım sergisi ziyarete açıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Programına, Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Garnizon Komutanı Bkm Yzb Ferhat Hamdi İnanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Serkan Aktay, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK