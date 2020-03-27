Lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor Eskişehir'deki iki lisenin öğrencileri ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanları için maske üretiyor.

Eskişehir'deki iki lisenin öğrencileri ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanları için maske üretiyor.

Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri İl Sağlık Müdürlüğü ile kaymakamlıkların talebi üzerine maske üretimine başladı.

Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moda Tasarım Bölümü'ndeki öğretmen ve öğrencilerin dün maske üretimine başladığını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile kaymakamlıkların talepleri üzerine üretimi sürdürdüklerini ifade eden Kabadayı, "Okulumuzda gerekli sterilizasyonu yaptırdık. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında maskelerimizi üretmeye başladık. Günlük 1000 maske üretiyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gösterdiği fedakarlığa teşekkür ediyorum." diye konuştu.

3D yazıcılarla siper maske üretimi yapan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata ise Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine yardımcı olmak için öğretmenleriyle kolları sıvadıklarını vurguladı.

Endüstriyel Otomasyon Bölümü öğretmenlerinin fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için önem arz eden korumalı maske üretme kararı aldığını anlatan Özata, "Ürettiğimiz korumalı maskeleri İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Şu anda günde 20 maske üretiyoruz. Bu maskelerle ülkemizin virüsle mücadelesinde destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA