Lise Öğrencileri Üniversite Yaşamını Deneyimleyecek

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) "Lise Kış Okulu"nda, 5 günlük programla üniversite yaşamını deneyimleyecek lise öğrencileri, aldıkları teorik eğitimleri etkinlik ve gezilerle pekiştirecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-10-11 ve 12. sınıflar için düzenlenen ve kayıtların devam ettiği "Lise Kış Okulu", "Yabancı Diller Okulu" ve "Sosyal Bilimler Okulu" olmak üzere beşer günlük 2 temel gruba ayrıldı.

"Sosyal Bilimler Okulu"nda lise öğrencileri, "Medya ve İletişim", "Karşılaştırmalı Edebiyat", "Tarih", "Hukuk", "Felsefe", "Uluslararası İlişkiler", "Psikoloji", "Sosyoloji", "Ekonomi", "İşletme", "İslami İlimler" ile "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" alanlarında dersler alırken, Türkiye ve dünya çapında tanınmış akademisyenlerle tanışacak.

"Yabancı Diller Okulu"nda ise "Şehir Hayatı", "Tarihi Mekanlar", "Geleneksel Meslekler", "Medya Dünyası" ve "Yemek" temalı ders ve etkinliklerle yabancı dillerini ilerletecek.

Öğrenciler, derslerde aldıkları eğitimlerini, çeşitli gezi ve etkinliklerle sektörel deneyim haline dönüştürecek. Bu kapsamdaki etkinliklerden biri Türk Hava Yolları gezisi olacak. Havacılığa ilgi duyan lise öğrencilerine bu alanda neler yapılabileceğine dair bilgiler verilecek eğitimde, gençler havacılığın her alanı ile tanışacak. Öğrenciler, Airbus A 380 kullanma deneyimini de yaşayacak.



İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde öğrencilere, başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça görülen afetlere yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak hazırlık ve doğru davranış biçimlerini içeren eğitimler verilecek.

"Karanlıkta Diyalog" deneyiminde öğrencilerin dokunarak, koklayarak ve duyarak yeni ve farklı bir biçimde görmeleri, "Sessizlikte Diyalog" etkinliğinde ise tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişim kurulması, empati kurma yeteneğiyle farkındalığın artması sağlanacak.

Kaynak: AA