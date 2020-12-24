Lise öğrencileri, "üç para" oyununun mobil versiyonunu geliştirdi

Sakarya'da yaşayan lise öğrencileri, unutulmaya yüz tutan oyunlardan "üç para" ya da "bozuk para futbolu" olarak bilinen oyunu mobil ortama taşıdı.

Sakarya'da yaşayan lise öğrencileri, unutulmaya yüz tutan oyunlardan "üç para" ya da "bozuk para futbolu" olarak bilinen oyunu mobil ortama taşıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pandemi dönemini verimli şekilde değerlendiren Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi'nde eğitim gören 3 öğrenci, bir zamanlar okul sıralarının üstünde oynanan oyunu cep telefonlarına taşıdılar.

"3 Disc" ismi verilen oyunu Googleplay ve Appstore'a yükleyerek tanıtımını sağlayan öğrenciler İzzet Durmaz, İlber Erten ve Melih Bilgin, oyuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çek, Bırak ve Diski Fırlat! sloganıyla geçmişimizin güzelliklerini hatırladığımız bu oyunda engelleri geçip diski kaleye sokmalı ve kazanmalısınız. Diskleri ilerletmek için çekip bırakmalı ve diski diğer iki diskin arasından geçirmelisiniz. Diskler birbirine değerse oyunu kaybedersiniz. Aynı diski art arda atamazsınız. Herkese iyi eğlenceler dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek