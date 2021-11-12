Lise öğrencileri tekstil sektörünün aranan elemanları olarak yetişiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl Ar-Ge merkezi seçilen Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 300 öğrenciyi sektörde geleceğe hazırlıyor.

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2007'den itibaren tekstil endüstrisi ve endüstriyel otomasyon alanında öğrenciler yetiştiriyor.

Öğrenciler, salgın sürecinde N-95 maske makinesi, antiviral antibakteriyel su ve kir itici özellikli önlük, maske ve iplik üretimiyle hem Kovid-19'la mücadeleye katkı sundu hem de bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Maske ve iplik yapımına devam eden öğrenciler, Tekirdağ'ın yanı sıra çevre illerden gelen talepleri de karşılıyor.

"Öğrencilerimiz sektörde aranan eleman haline geliyor"

Okulun müdürü Murat Kıroğlu, AA muhabirine, tekstil endüstrisi ve endüstriyel otomasyon alanında başarılı öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi.

Okulun "fabrika gibi" çalıştığını ifade eden Kıroğlu, "Pandemi döneminde maske ihtiyacını karşılamak için N-95 maske makinesi yaptık. Daha sonra cerrahi maske ve N-95 maske ürettik. Hem kendi ilimize hem de çevre illere maske üretip gönderdik. Bu çalışmaları öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yürüttü." dedi.

Kıroğlu, lisenin, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği 50 Ar-Ge okulu içerisinde tek tekstil okulu olduğunu belirterek, "Ar-Ge merkezi olarak projeler yapmaya başladık. İlimizdeki 10 bin öğretmene 'antiviral antibakteriyel su ve kir itici önlük' yaptık. İkinci proje olarak iletken iplikle ilgili çalışmamızı Bakanlığımıza bildirdik. Ödeneğimiz geldi ve çalışmalarımıza başladık. İpliklerimizi kendimiz üretiyoruz ve kendimiz dokuyoruz." diye konuştu.

Endüstriyel otomasyon bölümü sayesinde okulun kendi makine bakım ve onarım işlerini kendilerinin yaptığını anlatan Kıroğlu, "Üretimimizi döner sermaye kapsamında yapıyoruz, bazıları da eğitim amaçlı üretim olduğu için prototip bazda oluyor. Geçen yıl okul olarak 2 milyon 390 bin lira ciro elde ettik. Bunu çevre illere yaptığımız N-95 maske makinesi ve çevre illere yaptığımız maskelerden elde ettik. Maske üretimimiz devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar da 10 milyon maske üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Okuldan mezun olan ve sektörde çalışmak isteyen öğrencilerin çoğunluğunun iş bulduğunu dile getiren Kıroğlu, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin bizden beklentisi sektöre aranan eleman yetiştirilmesiydi. Biz de okulda bu eğitimi en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Sektörün ihtiyacı olan öğrencilerimiz sektöre girdiği zaman burada aldıkları eğitimlerle aranan elaman haline geliyor. Sanayicilerimiz bizden mezun olan öğrencileri görünce, yine bizden o kalitede yetişmiş öğrenciler bekliyor. Biz de o eğitim kalitesini düşürmeden aynı şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Okul açılırken de sloganımız eğitimde kalite, istihdamda garantiydi. Amacımız da aranan eleman yetiştirmek."

"İş öğrenerek geleceğimi garanti altına alıyorum"

11. sınıf öğrencisi Dicle Polat da okulun mesleki anlamda kendisine çok şey kattığını ifade etti.

Okulda birçok fabrikada bulunmayan makinelerle üretim yaptıklarını anlatan Polat, "Burada iş öğrenerek geleceğimi garanti altına alıyorum. Buradan mezun olduktan sonra sektörde çok rahat işe girebilirim. Bu konuda iş imkanı çok fazla. Biz burada hem eğitim alıyoruz hem de iş öğreniyoruz." dedi.

Öğrencilerden Lara Yüksel ise birçok liseye göre avantajlı olduklarını, okulda aldıkları eğitimle sektörde daha kolay iş bulabileceklerini ifade etti.

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