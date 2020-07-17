Lise öğrencileri su israfına dikkati çekmek için "dijital oyun" kodladı
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Lise öğrencileri su israfına dikkati çekmek için "dijital oyun" kodladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıfına geçen öğrenciler Fatma Beyza Emekoğlu ve Zeynep Nur Yavaş, suyun bilinçli kullanılması konusunda farkındalık sağlamak üzere akıllı telefonlara yüklenebilen dijital oyun tasarladı.

Lise öğrencileri su israfına dikkati çekmek için
17.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:10

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıfına geçen öğrenciler Fatma Beyza Emekoğlu ve Zeynep Nur Yavaş, suyun bilinçli kullanılması konusunda farkındalık sağlamak üzere akıllı telefonlara yüklenebilen dijital oyun tasarladı.

Öğretmenleri Funda Bulut danışmanlığında yaklaşık bir yıl önce su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma başlatan iki öğrenci, "Suyun Sessiz Çığlığı" adını verdikleri projeyi geliştirdi.

Kodlama derslerinde edindikleri bilgilerden yararlanarak oyun tasarlayan öğrenciler, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali'nde "Değerler Eğitimi" alanında ikinciliğe layık görüldü.

"Suyun Sessiz Çığlığı" adıyla akıllı telefonlara uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebilen oyunun başlangıcında oyuncuya, 120 litre su veriliyor. Daha sonra karakterin parkurda ilerlemesi sağlanarak bulaşık ve çamaşır makineleri ile diğer su tüketimlerinde 120 litrenin tamamı harcanmadan parkurun bitirilmesi amaçlanıyor.

Oyunu oynayanlar bu sayede hem su tüketimine karşı duyarlılık kazanıyor hem de günlük yaşamda ne kadar su tüketilmesi gerektiği konusunda bilinçleniyor.

"Testlerde ortaokul öğrencilerinde kalıcı davranış değişikliği olduğunu gördük"

Öğrencilerden Zeynep Nur Yavaş, AA muhabirine, küçük yaşlardaki öğrencilerde su tasarrufu bilincine yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Hazırladıkları oyunu ortaokul öğrencilerine gösterip test ettiklerini belirten Yavaş, "Öğrenci arkadaşların verdiği cevaplar sonucunda onlarda kalıcı davranış değişikliği oluşturduğunu gördük. Herkesin suyun geleceğine dikkat etmesini ayrıca çevre dostu olan, endüstriyel alanda daha az su harcanarak üretilen ürünlerin tercih edilmesini istiyorum." dedi.

Okul Müdürü Önder Turhan da temel İslami bilimlerin yanı sıra fen ve sosyal bilimler alanlarında verdikleri derslerle öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı.

Turhan, "Okulumuz proje okuludur. Fen ve sosyal bilimler alanında eğitimler de veriliyor. Bu proje de sosyal bilimler alanındaki değerler eğitimi kapsamında geliştirildi." ifadelerini kullandı.

Projeyi geliştirmek için belgesel izlediler, kodlama eğitimi aldılar

Öğretmen Funda Bulut ise öğrencilerinin, coğrafya dersinde karşılaştıkları "su okuryazarlığı" kavramından kendisine bahsettiğini aktardı.

Fatma Beyza ve Zeynep Nur'un su tüketimiyle ilgili bazı belgeseller izlediklerini ve farkındalık oluşturmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Bulut, "Öğrencilerimiz su tüketimi farkındalığının oyunla daha kolay kazandırılabileceğini düşünerek fiziksel bir oyun tasarladı. Karakterimiz meyve yıkıyor, bulaşıkları makineye yerleştiriyor, araba yıkıyor. Bunları yaptığında ne kadar su harcıyor? Öğrencilerin ya da oyunu oynayan kişilerin bu konuda bilinçlenmesi sağlanıyor." diye konuştu.

Bulut, daha sonra oyunu dijital ortama aktarmak istediklerini belirtti.

Bu hedefin, biraz daha çabaya ve eğitime ihtiyaç duymalarını yol açtığına değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Edincik Recep Gencer Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesindeki bilişim öğretmenimizden kodlama dersleri aldık. Çocuklar oyunun kodlamasını gerçekleştirdiler. Oyundaki karaktere her geçen gün yeni bir şey kattık. Daha sonra bunun raporunu yazdık. TÜBİTAK da bizi Türkiye ikinciliğine layık gördü. Öğrencilerim adına çok mutluyum, gururluyum. İnşallah çok daha güzel projeler yapacağız."

Kaynak: AA

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