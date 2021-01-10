Lise öğrencileri sokak hayvanlarının kışı sıcak geçirebilmeleri için kulübelerini onardı
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Lise öğrencileri sokak hayvanlarının kışı sıcak geçirebilmeleri için kulübelerini onardı

10.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:45
Lise öğrencileri sokak hayvanlarının kışı sıcak geçirebilmeleri için kulübelerini onardı

Edirne'de lise öğrencileri, eski çöplük mevkisinde yaşayan sokak hayvanlarının kışı daha sıcak geçirebilmeleri için kulübelerini onardı.

Edirne'de lise öğrencileri, eski çöplük mevkisinde yaşayan sokak hayvanlarının kışı daha sıcak geçirebilmeleri için kulübelerini onardı.

Edirne Liselerarası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO) üyesi öğrenciler, sokak hayvanlarının soğuktan ve yağıştan korunmasını sağlamak için eskiyen kulübelerinin tahta ve naylonlarını değiştirerek kullanışlı hale getirdi.

ELHAYDO Başkanı Emin Yenibaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinliği sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Yenibaş, "Elimizde olan malzemelerimizle kullanılamayacak halde ve kırılmış olan kulübeleri onarıp olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklı hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Soğuk havadan insanlar gibi hayvanların da etkilendiğini vurgulayan Yenibaş, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince hayvanlarımızın sıcakta yatması için çalışacağız. Onların hepimize ihtiyacı var. Sokakta yaşayan hayvanlar için herkes evinin önüne bir kap mama ve su koymalı. Çok soğuk gecelerde en azından apartmanlarımızın kapılarını onlara açalım. Sokak hayvanlarının insanlara hiçbir zararı olmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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