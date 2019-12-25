Lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü

25.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:00

Gercüş'te Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla Kazım Koyuncu Bulvarında toplanan lise öğrencileri ve öğretmenleri saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Öğrenci Şehmus Güner'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından grup ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Gercüş Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Emin Yenigün harekatın önemine işaret ederek, "Sarıkamış'ın yıl dönümü nedeniyle şehitlerimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu ve birçok savaştan geçen şehitlerimizi anlamak adına soğuk havada böyle bir yürüyüş düzenledik. Bizler iyi meslek adamı yetiştirmenin yanı sıra iyi bir vatandaş ve geçmişine sahip çıkan bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA