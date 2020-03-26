Lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lise öğrencileri, il genelinde sağlıkçıların kullanması amacıyla maske üretmeye başladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lise öğrencileri, il genelinde sağlıkçıların kullanması amacıyla maske üretmeye başladı.

Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine, okuldaki moda tasarım atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenci, öğretmen ve idareciler, döner sermaye ve bağışlarla temin ettikleri malzemelerle günde 500 maske üretiyor.

Okul Müdürü Süleyman Taşdemir, AA muhabirine, tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu süreçte ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, mevcut öğrencilerimiz, mezunlarımız, hepsi gönüllü olarak elini taşın altına koymaya razı oldu. Sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Biz dışarıdayız, sizler lütfen evlerinizde kalın ve dualarınızı eksik etmeyin."

Moda tasarımı öğretmeni Yağmur Koca ise vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Okulda iki günde üretilen bin adet maske, İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA