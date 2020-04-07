Lise öğrencileri sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor
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Bahçeşehir, Türkiye, Güncel

Lise öğrencileri sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, Bahçeşehir Kampüsü robotik takımı INTEGRA tarafından başlatılan projeyle Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

07.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:44
Lise öğrencileri sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, Bahçeşehir Kampüsü robotik takımı INTEGRA tarafından başlatılan projeyle Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

Corona (Covid-19) pandemisi nedeniyle artan hasta sayısı ve sağlık çalışanlarının güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliği üzerine harekete geçen Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri sağlık çalışanları için plastikten yüz siperliği üreterek ilgili kurumlara göndermeye başladı. Kolejin Fen ve Teknoloji Liselerinin Türkiye genelindeki kampüslerinden öğrencilerin de katılmasıyla üretilen yüz siperlikleri Türkiye'nin çeşitli illerinde sağlık kuruluşlarına gönderildi.

Robotik takımı INTEGRA, artan yüz siperliği ihtiyacı dolayısıyla başlattığı projede ilk 10.000 yüz siperliğini sağlık kuruluşlarına gönderdi. Fikir ve tasarım aşamasının ardından harekete geçen öğrenciler farklı ve hızlı üretim modelleri kullanarak ürettikleri binlerce yüz siperliği ile örnek bir davranışa imza attı.

Başlatılan yüz siperliği üretme projesi Bahçeşehir Kolejinin; Ordu, Ankara, İzmir, Gaziantep, Hatay, Samsun, Edirne, Antalya Konyaaltı ve Eskişehir kampüslerinde Fen ve Teknoloji Lisesi ile Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Öğrenciler çeşitli üretim teknolojilerinden yararlanarak kendi ürettikleri yüz siperliklerini illerinde bulunan sağlık çalışanlarına gönderdi.

Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin toplumu ve dünyayı ilgilendiren her konuda aksiyon aldıklarını söyledi. Dağ, sözlerine şöyle devam etti: "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Türkiye projesidir. Kurucu okul olan Bahçeşehir Kampüsümüzle başlattığımız STEM tabanlı öğretim modeliyle; bugün hayal eden, tasarlayan, üreten, bilim ve teknolojiyle topluma fayda üreten gençler yetiştiriyoruz. Gençlerin bu projedeki odağı sağlık çalışanları başta olmak üzere bu süreçten etkilenenlere fayda sağlamaktı. Hedefimiz bilimin, teknolojinin, hayal edip tasarlayıp üretime geçirmenin anlamını ve bütün bunların bir cana, insana dokunduğunda kıymetli olduğunda önemli olduğunu bilerek yetişen nesiller yetiştirmek."

Dönüştürülmüş plastikten yüz siperliği imal ettiler

Proje kapsamında Kolejin Darıca Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri de dönüştürülmüş plastikten imal ettikleri yüz siperliklerini sağlık kuruluşlarına göndermeye başladı.

Darıca Kampüsü 6. sınıf öğrencilerinin başlattığı "Atık Pet Şişe Toplama" projesinde toplanan 1,5 ton atık plastik, bir firma tarafından 600 kilo asetat haline dönüştürüldü. Yüz siperliği imal edilmesi için koleje verilen 600 kilo asetat ile yüz siperliği imal eden öğrenciler, siperlikleri sağlık kuruluşlarına gönderdi.

Sürdürülebilirlik ve sağlık güvenliği bir arada

Atık plastiklerin doğaya verdiği zarara dikkat çeken öğrenciler, atık plastiklerin asetata dönüştürülmesiyle elde edilen dönüştürülmüş maddeyi yaşanan zorlu süreçte sağlık çalışanlarına katkı sağlamak için kullanmaktan mutlu olduklarını belirttiler. Bahçeşehir Kolejinin uyguladığı "Dünya Vatandaşlığı Programı" kapsamında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, derslere entegre edilerek öğrencilere farklı konularda farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Dünya Vatandaşlığı Programı kapsamında gerçekleştirilen projeyle, dönüştürülmüş plastik kullanılarak sağlık çalışanlarına yüz siperliği yapılmasıyla hem doğaya hem de sağlık çalışanlarının güvenliğine katkı sunulması amaçlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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