Lise öğrencileri projelerini sergiledi

10.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:09

ERZURUM'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 danışman öğretmenle birlikte hazırladıkları projelerini sergiledi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, bilim şenliği yapmak üzere hazırladıkları projeleri 4006- TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı'na sundu. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarını gerçekleştirme konusunda teşvik etmek, sorun ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel becerilerinin kazandırılması amacıyla uygulanan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı'nda yapılan inceleme sonrası Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin 5 danışman öğretmen nezaretinde hazırladıkları 30 projenin sergilenmesi onaylandı.

Liseli gençler, sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar birçok alanda yaptıkları çalışmaları Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin spor salonunda sergiledi. Projeleriyle tanıtıcı broşürler de hazırlayan öğrenciler, günlük hayatta yaşanan birçok soruna çözüm bulmaya çalıştıkları eserlerini davetlilere en ince detaylarına kadar anlattı. İlkokul öğrencileri kokulu yapıştırıcılardan kurtarmayı amaçlayan yenilebilir tutkal, akvaryumlarda balıkların daha rahat yaşamaları için karbondioksit oranını düşüren çalışma, mutfaklardaki atık yağı biyogaza dönüştüren fen bilimleri alanındaki çalışmaların yanı sıra sosyal medya bağımlılığı ve çözümü, kadına yönelik şiddetle ilgili araştırmalarıyla günümüz sorunlarına el atan liseli öğrencilerin çalışmaları beğeni topladı.Lise olarak düzenledikleri TUBİTAK Bilim Fuarı'nın başarılı sonuçlar verdiğini belirten Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Selami Topaloğlu, amaçlarının sorgulayan, araştıran bir öğrenci nesli yetiştirmek olduğunu söyledi. Öğrencilerin çok farklı projeler hazırladığını kaydeden Topaloğlu, yenilebilir tutkaldan, akım devresinin farklı versiyonları, akvaryumdaki karbondioksit üretim oranının düşürülmesi gibi konularda çocukların başarılı çalışmalar yaptığını anlattı.

Kimya öğretmeni Celal Türkmen, öğrencilerin hazırladığı 30 projenin de kabul edilmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimiz aylardır danışman hocalarıyla birlikte çalışma sürdürüyorlardı. Aralarında kendi icatları olan çalışmalar da var. Kendi buldukları, icat ettikleri şeyleri sunmaları, onların gelişimine gerçekten önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Kaynak: DHA