Lise öğrencileri "Otonom Lastik" projesiyle Tekirdağ'ı temsil edecek

24.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:57

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında Tekirdağ'ı temsil edecek.

Lise 12. sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri "Otonom Lastik" ile TÜBİTAK İstanbul Bölge Yarışmaları'nda Tekirdağ'ı temsil etmeye hak kazanan sekiz projeden biri oldu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler yaptığı açıklamada, lastik basıncı ve nem değerinin gerçek zamanlı ölçülmesi ve kullanıcının bu şekilde bilgilendirmesi üzerine oluşturulan projenin "Otonom lastik" projesi olarak adlandırıldığını belirtti.

Öğrencileri tebrik ettiğini ifade eden Sözdinler, şunları kaydetti:

"Proje ile gerek ticari yönden malzeme ve insan taşıma da, gerekse bireysel olarak hayatımızın her anında yer almaktadır. Aracımızın kullanım oranı ve süresi arttıkça sarf malzemelerinin ömrü de kısalmaktadır. Teknolojinin hayatımıza girişi kaçınılmaz bir şekilde ilerlemekle beraber hayatımızı da kolaylaştırmaktadır. Kullanıcıları en çok korkutan olaylardan biri aracı ile yolda kalmaktır. Bu mağduriyeti yaşatan malzemelerin içinde lastik sorunları göze çarpmaktadır.

Bunun yanı sıra anormal bir değer aralığına ulaştığında sistem, lastik tamir kitini devreye almaktadır. Kit devreye girdikten sonra sürücü yoluna ara vermeksizin sorunsuz bir şekilde devam edebilmektedir. Çalışmada geri dönüştürülebilir malzemeler tercih edilerek doğa dostu bir proje oluşturulmuştur. Bu sayede çevreye olumsuz yönden kalıcı etki bırakılmadan çalışma gerçekleştirilebilmiştir."

Kaynak: AA