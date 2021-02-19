Lise öğrencileri öğretmenlerine sevgilerini çevrim içi sürprizle gösterdi

İzmir'deki bir lisenin 10. sınıf öğrencileri, 40 yıllık deneyime sahip coğrafya öğretmenlerine sevgi ve hasretlerini çevrim içi ders sırasında "Sizi çok seviyoruz", "İyi ki varsınız" yazılı pankartları açarak dile getirdi.

İzmir'deki bir lisenin 10. sınıf öğrencileri, 40 yıllık deneyime sahip coğrafya öğretmenlerine sevgi ve hasretlerini çevrim içi ders sırasında "Sizi çok seviyoruz", "İyi ki varsınız" yazılı pankartları açarak dile getirdi.

İzmir'de 1958 yılında dünyaya gelen Deniz Yavaş, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun olduktan sonra başladığı meslek hayatı boyunca yaklaşık 10 bin öğrencinin yaşamına dokundu.

Son olarak 2020 yılında kentteki özel bir okulda coğrafya öğretmenliği yapmaya başlayan Deniz Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrencileriyle hiç yüz yüze ders yapamadı.

İnternet üzerinden iyi bir eğitim vermek için mücadele eden deneyimli coğrafya öğretmenini çok seven 10. sınıf öğrencileri de çevrim içi derste bu sevgilerini göstermek için sürpriz hazırladı.

"Bilgisayarla boğuşuyorum"

Okullarının çevrim içi platformunda canlı ders anlatımı yaparken öğrencilerini bir anda ekranda göremeyen Yavaş, "Ben şu anda bilgisayarla boğuşuyorum, farkında değilsiniz siz." dedi.

Yavaş, öğrencisinin kendisini yönlendirmek için verdiği komutları yerine getirmeye çalıştığını ancak yine de bilgisayardan görüntü gelmediğini söyledi.

Öğretmenin yanıtı sonrası öğrencisi "Çünkü Deniz bey, size göstermemiz gereken bir şey var." cevabını verdi ve 3'ten geriye doğru saymaya başladı.

Ardından tüm öğrenciler ellerinde "Sizi çok seviyoruz", "İyi ki varsınız" yazılı notlarını ekrana tuttu ve öğretmenlerine çevrim içi sürpriz yaptı.

Öğrencilerinin davranışından çok etkilenen ve gözleri dolan Deniz Yavaş ise "Çocuklar ne yaptınız siz, çok mutlu oldum, ben de sizi seviyorum. Vallahi heyecanla bekliyorum sizin derslerinizi." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Uzaktan da olsa öğretmenlerine sevgilerini anlatan öğrencilerin cep telefonuyla görüntülediği o anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

"Sürpriz karşısında çok duygulandım"

Deniz Yavaş, AA muhabirine, onlarca yıllık eğitim deneyimini bir anahtar olarak gördüğünü ve bu anahtarı gelecekleri için öğrencilerine vermeyi istediğini söyledi.

Çok sevdiği öğrencileriyle çevrim içi derslere alışmaya çalıştığını ifade eden Yavaş, "Evrenin merkezi her yerdedir. Bilgisayar ortamındaki dersler de bana bunu anlattı. Öğrencilerime seslendiğim odam evrenin merkeziydi, yeter ki arada sevgi ve saygı olsun. Sürpriz karşısında çok duygulandım. Benim için artık öğretmenliğinin son sayfalarına yaklaşmış birisi için son derece kıymetli, değerli bir davranıştı." dedi.

Yavaş, öğrencilerini çok sevdiğini, onların kendisine olan sevgi ve saygısını uzaktan da olsa hissedebildiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz