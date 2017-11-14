Lise Öğrencileri Neşet Ertaş'ı Andı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri ayın sanatçısı uygulaması ile önemli bir etkinliğe imza atıyorlar.



Türk müziğinin dev sanatçılarını yeni nesillere tanıtmak amacıyla başlatılan "Ayın Sanatçısı" uygulaması ile bir ay boyunca öğle arasında sanatçının parçaları ses sisteminden öğrencilere dinletiliyor.



Yapılan etkinliğin ilk sanatçısı ise Neşet Ertaş oldu. Etkinlik ile ay sonunda öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi programı düzenlendi. Program yoğun ilgi gördü. - ERZURUM