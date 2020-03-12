Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi
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Mehmet Akif Ersoy, Erzincan, Güncel

Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi

Erzincan'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle program düzenlendi.

12.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:20
Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi

Erzincan'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle program düzenlendi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen "Milli Mücadele ve İstiklal Marşı" oratoryosu beğeniyle izlendi.


Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili video gösteriminin ardından bestelenen şiiri 'Zulmü alkışlayamam' şarkısı seslendirildi. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argun ile yapılan röportaj katılımcılara izletildi. Programın kapanış bölümünde ise Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Milli Mücadele ve İstiklal Marşı" isimli oratoryo sahnelendi. Katılımcılar sahnelenen oratoryoyu büyük bir beğeni ile izledi.


Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "İstiklal mücadelemizin ruhunu en mümtaz bir şekilde ifade eden İstiklal Marşımız, ecdadımızın vatan ve millet sevgisini anlatan bir abidedir. Aynı zamanda İstiklal Marşımız aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yani istiklal ve istikbal meselesini ölümsüzleştiren bir şaheserdir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Manşet

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