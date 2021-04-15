Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | Güncel

Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı Adıyaman'da lise öğrencileri tarafından tasarlanan Biruni isimli robot kutuplarda bilim insanları için alan taraması yapabilecek.

Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da lise öğrencileri tarafından tasarlanan Biruni isimli robot kutuplarda bilim insanları için alan taraması yapabilecek.

Adıyaman Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Ar-Ge Sorumlusu Orhan Güneş öncülüğünde öğrencilerin tasarladığı robot ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e başvurdu.

Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, astroloji, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni'nin ismi robota verildi.

Kutuplarda ki zorlu hava koşulları nedeniyle bilim insanlarının işini kolaylaştırması için tasarlanan Kutup Kaşifi Biruni isimli robot, hava kirliliği, sıcaklık ölçümlerini yaparak, 2 boyutlu harita çizerek internet üzerinden bu verileri aktarıyor.

Öğrencilerin tüm yazılımsal ve donanımsal bileşenlerini üreterek bir araya getiren öğrenciler bu robot ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e yarışmak için başvurdu.

Bu yıl Kutup Kaşifi Biruni dışında, Hastanem Evimde Projesi kapsamında yapılan Mec Robotik Takımı ve Zararlılar ile Mücadele Dronu yaparak 3 proje ile yarışmak için başvurdu.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Ar-Ge Sorumlusu Orhan Güneş, hazırlanan projeler ile yarışmaya katılmak için başvurduklarını belirterek, "Gençlerimizle hazırlamış olduğumuz bu projeler ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılıp, gençlerimizin üretmiş oldukları bu ürünleri sergilemelerini ve insanların beğenilerine sunmalarını amaçlıyoruz. Gençler gerçek somut bir problemi tespit edip bunun çözümüne yönelik yazılımsal ve donanımsal bileşenleri burada bir araya getirdi" dedi.

Lise Müdürü Hacı Kamil Kadıoğlu ise konuşmasında, "Bu çalışmalar sonrasında, elektrik elektronik alanında, bilişim alanında, teknolojik alanda, bir çok bilgi ve beceri yetenekleri kazanmayı amaçladık. Çocuklarımız bu konuda bütün bilgi ve becerilerini ortaya koyarak yarışmalara katılacak, bu projelerimize imza attılar. İnşallah bu yarışmalardan başarılı bir şekilde döneriz" diye konuştu.

Öğrenciler ise tasarlanan robot ile yarışmalarda iddialı olduklarını dile getirdi.

Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı
Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı
Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı
Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Antony Blinken Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:01:31. #1.16#

title