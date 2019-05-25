Lise öğrencileri köy okulunu ziyaret etti

Sivas'ın Zara ilçesinde bir grup lise öğrencisi, köy okuluna ziyarette bulundu.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 15 kişilik grup, okul müdür yardımcısı Ahmet Hoplamaz birlikteliğinde Yayıközü Köyü Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere giysi, şekerleme, ağız ve diş sağlığı setinden oluşan hediye paketi verdi.

Ziyaret hakkında AA muhabirine açıklama yapan Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Hoplamaz, "İlçemizdeki birleştirilmiş sınıflı köy okullarının kapalı olduğunu, yalnızca birinin açık olduğunu öğrendiğimizde öğrencilerimizle ziyaret etmeye karar verdik. Öğrencilerimiz için sürekli farkındalık projeleri düzenliyorduk. Bu sefer de Yayıközü köyümüzdeki köy okulumuzu ziyaret ederek, hem öğrencilerimizin birleştirilmiş sınıflarda nasıl eğitim verildiğini görmek hem de köydeki minik öğrencilerimize farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Kaynak: AA