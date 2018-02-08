Lise Öğrencileri İstiridye Mantarı Üretti

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, Tarım Uygulamaları kapsamında okulun bodrum katında istiridye mantarı üretiminine başladı.

Tarım Bölümü öğretmeni Murat Çay tarafından öğrencilere verilen eğitimin ardından öğrenciler, okulun bodrum katında istiridye mantarı üretmeyi başardı.

10. ve 11. sınıf öğrencilerin çalışmaları ile yetiştirilen istiridye mantarı Okul Aile Birliğine katkı sağlamak amacı ile kilosu 10 liradan satılmaya başlandı.

Tadı güzel ve verimi ile oldukça ekonomik olduğunu belirten Çay, "Sera ve bahçe çalışmalarımızın ardından bu yıl deneme amaçlı olarak okulun bodrum katında 40 torba içinde yetiştirmeye başladık. İstiridye mantarını 15 gündür satmaktayız. Alanların yüzde 90'ı çok memnun. Talepler çok. Gelecek yıl yaygın halde yapacağız. Kazanılan gelir okulumuz aile birliğine kalmakta ve okul için harcama yapılmakta." diye konuştu.

Okul müdürü Ayten Beycan ise, okulun vizyonunun çevreye tarım alanında örnek teşkil ettiğini belirterek, "Okulumuzda öğrencilerimizin tarım derslerinde çevre çiftçilerin de örnek alacakları çalışmalar yapmakta. Bu nedenle bu yıl çevreye örnek olması için istiridye mantarı yetiştirdik." dedi.