Lise Öğrencileri, İnsansız Hava Aracı Yaptı

Sivas'ta özel bir okulun öğrencileri İnsansız Hava Aracı (İHA) yaptı.

Özel Bahçeşehir Fen Lisesi öğrencilerinin yerli malzemeler kullanarak ürettikleri İHA'nın test uçuşu il protokolünün de katılımıyla okul bahçesinde gerçekleşti.

Yaklaşık 20 dakika havada kalabilen, çektiği görüntüleri bir çipe kaydeden, önden çekişli motor modelli İHA'nın uçuşunu başarıyla tamamlanmasını öğrenciler alkışlayarak kutladı.

Sivas Özel Bahçeşehir Fen Lisesi Müdürü Suat Demirer, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak daha öncede yerli drone ürettiklerini anımsattı. Okul laboratuvarında yaptıkları İHA model uçağı çalışmasının ilk test uçuşunu yaptığını söyleyen Demirer, "İbni Sina'nın bir sözü var, 'bilim ve sanat itibar görmediği yerde durmaz' diye. Bizde bu sözden yola çıkarak, bilime ve sanata önem vererek yaptığımız çalışmalarla Sivas'a katkı sağlamış olduk." dedi.

İHA'nın yapılmasında okulun laboratuvarlarının kullanıldığını belirten Demirer, "Öğrencilerimiz özelikle robotik yazılım programlarını da kendileri yazıp, modeli çizerek bu programı yaptılar. Hafif malzemeler kullanarak bu İHA'yı imal ettiler. Bu tamamen öğrencilerimizin çalışmasının sonucu oldu. İnşallah bundan sonraki projelerimiz daha gelişmiş ve daha uzun süre havada kalan İHA üretmek. Sivas'ta ilk defa İHA yaparak bunu uçuran okul olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Programa Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Prof. Ali Taşkın, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Başçıl ve Mehmet Darıcı ile diğer davetliler katıldı.