DÜZCE (İHA) - Lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri için kolları sıvadı

Hem iş öğreniyorlar hem de para kazanıyorlar

DÜZCE - Düzce'de başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında meslek lisesi öğrencileri ilkokulların kütüphaneleri için gerekli materyalleri üretmeye başladı. Öğrenciler hem mobilya üretip işi öğreniyor hem de para kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde kütüphanesi bulunmayan okullar için çalışma başlattı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu çalışma kapsamında "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesini hayata geçirdi. Projeye, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü öğrencileri de dahil oldu. Çalışmalara başlayan lise öğrencileri, belirlenen okullara kitaplık, masa, sandalye ve öğretmen masası üretimine başladı. Üretilen materyaller okullara götürülerek, kurulumları da yapıldı.

"Hem öğreniyoruz hem para kazanıyoruz"

Okullara kütüphane yapmaktan mutlu olduğunu söyleyen öğrenci Canpolat İldiz, "Mobilya bölümümüzde arkadaşlarımızla beraber okulların kütüphaneleri için çalışmalar yapıyoruz. Okullarımızın kütüphane ihtiyaçlarını, arkadaşlarımızla çalışarak karşılıyoruz. Hem öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz" dedi.

"Harçlıkları çıkıyor"

Yaptıkları çeşitli işlerle öğrencilere harçlık çıkardıklarını söyleyen Mobilya Bölümü Alan Şefi Arif Dağcı ise şu ifadeleri kullandı:

"Bölümümüz, okullarda yapılacak kütüphane işini aldı. 30 tane okulumuzun kütüphane dolabını, öğretmen masasını ve sandalyelerini atölyemizde öğrencilerimizle birlikte yaptık. 25 tane okulumuzun kütüphane materyallerinin dağıtımı yapıldı. Kalan okullarımızı da yağmur sebebiyle beklemeye aldık. Öğrencilerimiz burada hem eğitim yapıyor hem de işçilik elde ediyor. Bu işçilikleri öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bu belki büyük bir rakam olmuyor ama öğrencilerimizin harçlıkları rahatlıkla çıkabiliyor. Yazın bu işçilik ücretleri işin durumuna göre asgari ücret seviyesine kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz ile birlikte bir çok şey tasarlıyoruz"

Bölüm olarak farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Dağcı, "Biz burada okullarımızın bir çok ihtiyacını yapabiliyoruz. Sıra, masa, dolap yapabiliyoruz. Aynı zamanda özel eğitim sınıfları, anaokulu mobilyası, mutfak sunum eşyaları, ahşap oyuncaklar gibi ürünleri atölyemizde öğrencilerimizle birlikte tasarlayıp yapabiliyoruz. Öğrencilerimiz burada hem mesleğini öğreniyor hem de cep harçlıkları çıkıyor" sözlerine ekledi.