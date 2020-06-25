Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi çocuklar için çalışma masası tasarladı - DÜZCE Düzce'de lise öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklar için çalışma masası üretti.

Düzce'de lise öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklar için çalışma masası üretti.

Gölyaka Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, ilçedeki 25 ailenin yetim ve öksüz çocukların çalışma masası ihtiyacını gidermek için çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında kaymakamlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri çocuklar için Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde öğrenim gören öğrenciler tarafından okulun uygulama alanında çalışma masaları üretildi.

Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt, masaların teslimi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi ilçede yetim ve öksüz çocuk bulunan 25 haneyi ziyaret ettiklerini belirterek, öğrencilerin çalışma masalarının olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde yapılacak çalışmayla bu ihtiyacı giderebileceklerini gördüklerini anlatan Kurt, okulda öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaç sahibi çocuklar için 15 çalışma masası ürettiğini ifade etti.

Kurt, çalışma masalarını çocuklara teslim edeceklerini aktararak, "Burada teorik eğitimden bir adım daha ileriye gidip istihdama yönelik bir eğitimi amaçlıyoruz. Üretimimizin miktarının aslında bizim için bir önemi yok. Amacımız, üretime katkı sunmak, öğrencilerimizin üretime katkı sunması, eğitilirken üretilmesi ve istihdama katkı sunmak." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe ise ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilmesinin ardından okulun imkanlarını kullanarak projeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında güzel iş çıkardığını belirterek, "Çocuklarımızın mutluluğunda, yüzlerinde bir tebessümün oluşumunda bizim de bir nebze payımız oluyorsa ne mutlu bize." dedi.

Okul müdürü Levent Gürleyen de okulun mevcut imkanlarla mobilya sektörü için elemanları yetiştirdiğini aktararak, "Bu gibi sosyal projelerle öğrencilerimiz sektöre hem adapte olma imkanına sahip oluyor hem de yaptıkları ürünlerin evimizde, iş yerimizde kullanıldığını görmeleri onlara özgüven kazandırıyor. Burası onlar için tam bir fırsat merkezi oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA