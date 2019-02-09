Lise Öğrencileri İhtiyaç Sahibi Aileye Destek Oldu

Sandıklı ilçesinde lise öğrencileri, "Meslek Liseliler ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında kentte ihtiyaç sahibi bir aileye gıda yardımında bulundu.

Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe bölümü 11. Sınıf öğrencileri, kendi aralarında para toplayarak ilçede ihtiyaç sahibi bir aileye yardımda bulunma kararı aldı.

Öğrenciler, konuyu öğretmenleri Mürsel Bıyık ile Rehberlik öğretmeni Gülsüm Konuk'a iletti. Öğrencilerin duyarlı davranışlarına kayıtsız kalmayan öğretmenler de ilçedeki Zafer Mahallesinin muhtarı Gazanfer Altıntaş ile iletişime geçerek mahalledeki ihtiyaç sahibi bir aile tespit edildi.

Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler, temel gıda madde yardımlarından oluşan kolilerle, mahalledeki ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret etti.

"Meslek liseliler aileler ile buluşuyor" projesi kapsamında öğrencilerinin duyarlı bir davranışa imza attıklarını belirten Muhasebe öğretmeni Mürsel Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün organizasyonu öğrencilerinin düzenlediğini kendilerinin sadece aracılık ettiğini söyledi.

Öğrencilerden Can Samet Kırmaç da her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi bir aileye yardımda bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında aramızda bir miktar para topladık ve durumu öğretmenlerimize bildirdik. Sağ olsun onlarda bize destek çıkarak yardımcı oldular. Muhtarımızın belirlediği ihtiyaç sahibi bir aileye yardımda bulunduk. Gönül isterdi ki ihtiyaç sahibi birçok aileye yardım olabilelim. Ama bugün bir ailemize yardımcı olmaya çalıştık ve bu yardım kampanyamızı sürekli devam ettirmeye çalışacağız."

Öğrencilerden İsmail Karayel de arkadaşlarının bir araya gelerek para toplayıp temel gıda maddesi aldıklarını ve bu malzemeleri ihtiyaç sahibi aile ile buluştukları için de çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA