Lise öğrencileri için 2'nci soru destek paketi
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Lise öğrencileri için 2'nci soru destek paketi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan 2'nci Soru Destek Paketi'nin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Lise öğrencileri için 2'nci soru destek paketi
27.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:59

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan 2'nci Soru Destek Paketi'nin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için özel bir çaba sarf ediyor. Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan Soru Destek Paketi, 9 Nisan'da yayımlanmıştı. 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de bugün paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1240'a ulaştı. 

'NE GEREKLİYSE YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ'Bakan Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri desteği sürekli artırmak için çalıştıklarını bildirdi. Lise öğrencileri için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayımladıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacaktır."'DESTEĞİ AYDA İKİYE ÇIKARDIK'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için soru desteklerini artırdıklarını belirten Bakan Selçuk, "Daha önce ayda bir örnek soru kitapçığı yayınlıyorduk. Uzaktan eğitim döneminde bu desteği ayda ikiye çıkardık. Bu süreçte fedakarca çalışan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, "Desteğimiz sürecek, endişeye gerek yok" dedi.Soru Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr uzantılı resmi internet adresinden erişilebiliyor.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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