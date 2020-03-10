Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı
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Çankırı, 8 Mart, Güncel

Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı

Çankırı'da öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınla Günü dolayısıyla huzurevinde kalan kadınların saç kesimi, boya, cilt bakımını yaptı.

10.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:56
Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı

Çankırı'da öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınla Günü dolayısıyla huzurevinde kalan kadınların saç kesimi, boya, cilt bakımını yaptı.

Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim alan öğrenciler, huzurevinde kalan 10 kadını atölyeye davet etti.

Huzurevi sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarına göre saç kesimi, boya, cilt bakımı, masaj gibi uygulamalar öğrenciler tarafından yapıldı.

Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğretmeni Nazlı Kürkçü, ders öğretmenleri Serap Sütçü ve Raziye Güngör öncülüğünde planlanan etkinlikte huzurevi sakinleri ile öğrenciler arasında güzel görüntüler ortaya çıktı.

Huzurevinde kalan kadınlar etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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