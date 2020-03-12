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Atakum, Ekonomi

Lise öğrencileri eğitim materyallerinin seri üretimine başladı

Lise öğrencileri eğitim materyallerinin seri üretimine başladı Fabrika gibi okulda öğrenciler hem öğreniyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde eğitim materyalleri seri üretimine başladı Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu...

12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:30
Lise öğrencileri eğitim materyallerinin seri üretimine başladı

Lise öğrencileri eğitim materyallerinin seri üretimine başladı

Fabrika gibi okulda öğrenciler hem öğreniyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde eğitim materyalleri seri üretimine başladı

SAMSUN - Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde bulunan öğretmen ve öğrenciler eğitim materyalleri seri üretimine başladı.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Okulda toplam 5 alan bulunurken, bin 78 öğrenciye 162 öğretmen eğitim veriyor. Okulun İnşaat Teknolojisi Alanı ise döner sermayeye her yıl sağlıyor. Bölümde yaklaşık 6 aydır oyuncak adı verilen eğitim materyalleri ve hediyelik ile süs eşyası yapılıyor. Okulda bulunan öğrenciler ve öğretmenler yapılan işlerden gurur duyarken, öğrenciler de hem öğreniyor hem üretiyor hem de ekonomiye destek oluyorlar.

Yapılan çalışmalar sayesinde okul bütçesine de katkıda bulunulduğunun altını çizen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi, "Okulumuzda çok mutluyuz. 5 alanımızın her birisi kendi alanlarında çok önemli çalışmalar yapıyor. Özellikle İnşaat Teknolojileri Alanı'nın çalışmaları güncel olarak devam ediyor. Etkin bir planlama doğrultusunda çok şık ahşap oyuncaklar ve ilgili çalışmalar yapılıyor. Öğrencilerimizin alanımıza gelmesi noktasında büyük bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu bölümün geleceği açık bir bölüm ve kıymetli çalışmalar yapılıyor. İnşaat alanında toplam 200 öğrenci eğitim görüyor, toplamda ise bin 78 öğrenciye okulumuzda eğitim veriyoruz" dedi.

"Öğrencilerle birlikte seri üretime başladık"

Alınan siparişler ve okul araç gereçlerinin yenisinin yapılması noktasında seri üretim yapmaya başladıklarını ifade eden İnşaat Teknolojisi Laboratuvar Şefi Zafer Bilge, "İnşaat Teknolojisi Bölümü olarak okulumuzda değişik eğitim materyalleri hazırlıyoruz. Uzun zamandır tasarım yapıp, çalışmalar üretiyoruz. Eğitim materyallerinin yanı sıra birçok hediyelik ve süs eşyası da yapıyoruz. Birçok okul ve özel eğitim kuruluşlarından birçok sipariş geliyor. Bunları öğrencilerle birlikte yapıyoruz. Seri üretime yönelik çok fazla ürün gerçekleştiriyoruz. Özel günlerde de birçok sipariş alıyoruz. Özel öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak için sayı kavramlarını ve şekil kavramlarını arttıracak materyaller de üretiyoruz. Bunları boyamaya yönelik ham olarak da sunabiliyoruz. Sipariş ve talep neyi gerektiriyorsa ona göre materyal üretiyoruz" diye konuştu.

Özel günlerde ve haftalarda çok sayıda sipariş aldıklarının altını çizen Zafer Bilge, "Biz sadece eğitime yönelik değil çok fazla çeşitte ürün yapıyoruz. Dekoratif ürün ve eşyalar da yapıyoruz. Saat, askı, hediyelik, anahtarlık, defter gibi ürünler de seri üretim halinde yapıyoruz. Belirli günler ve haftalarda eşantiyon ürünlerine çok talep oluyor. Belirli gün ve haftalarla alakalı çok sayıda sipariş alıyoruz. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile alakalı da birçok sipariş aldık. Çanakkale Zaferi ile ilgili çalışmalarımız var. Ramazan ile ilgili de çalışmalarımız başladı. Siparişimizi aldığımız ürünün önce tasarımını ardından da madde halinin seri üretimine başlıyoruz. Okulumuzda seri üretim yapmak için çok fazla bir imkana sahibiz. Bu ürünleri yaparken ayrıca öğrencilerimiz de meslek öğreniyorlar. Hem öğrenip, hem de ürün üretiyorlar" şeklinde konuştu.

"Daha önceden dışarıya verilen siparişleri şimdi kendimiz üretiyoruz"

Okulun ihtiyaçlarının daha önceden dışarıdan temin edildiğini ancak şu anda atölyede yapıldığını belirten Bilge, şunları söyledi.

"Okulumuz, seri üretimler başlamadan önce dışarıya birçok sipariş veriyordu ve okul için büyük bir bütçe anlamına geliyordu. Okulumuz makinelerle ve yapılan çalışmaların neticesinde artık kendi yazılarını, panolarını, ihtiyaçlarını kendisi hazırlayabiliyor. Yakın bir zamanda açılışını yapmış olduğumuz kütüphanedeki tüm panoların ve yazı işlemlerini atölyemizde yaptık. Onun dışında okul ve sınıf isimlerinin tümünü burada yaptık. Seri üretimin yanında okul bütçesine de katkı sağlıyoruz. Bunu diğer okullarda da yaygınlaştırmak istiyoruz."

Fabrika gibi çalışarak kendi sermayesini kendisi çıkartan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ayrıca Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümleri de üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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