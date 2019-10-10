Lise öğrencileri "dünya sorunlarına" çözüm arıyor

10.10.2019 14:40

Lise öğrencilerinin dünya sorunlarına çözüm üretecek fikirlerini sunduğu, Ankara Atatürk Lisesince düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı, Ankara'da başladı.

Harvard Üniversitesinde 1953 yılında ilk kez düzenlenen MUN Konferansları ile gerçek bir Birleşmiş Milletler ortamı yaratılarak, politika ve insan haklarının gençlerin gözünden tartışılmasına imkan tanınıyor.

Bir simülasyon eğitimi olan konferansta, BM yapısına benzer nitelikte komiteler oluşturuluyor. Komitelerde her öğrenci, temsil ettiği ülkelerle ilgili sorunlara ilişkin görüşlerini dile getirip, çözüm önerileri geliştiriyor. Konferansın sonunda öğrencilerce oluşturulan karar metni BM'ye gönderiliyor.

Tarihte "taş mektep" olarak da anılan Ankara Atatürk Lisesince bir otelde açılışı yapılan MUN Konferansı'na bu yıl Türkiye'nin farklı okullarından 350 öğrenci katılıyor.

Öğrencilerin dünya sorunlarına duyarlı olmasını ve empati yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan konferans, 4 gün sürecek. İngilizce gerçekleştirilen oturumlarda lise öğrencileri bu yıl BM Genel Meclisi Ekonomik Komite, Sosyal İnsani ve Kültürel Komite, Avrupa Konseyi gibi komiteleri simule edecek.

Atatürk Lisesi Müdürü Adil Yaman, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, grup çalışması temelinde yapılacak komite toplantıları ile öğrencilerin hem bilgisini hem de ortak anlayışlarını geliştireceğini, eleştirel düşünmeyi öğreneceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA