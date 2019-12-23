Lise öğrencileri Dumlupınar'ı ziyaret etti

23.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:03

Kütahya Ali Güral Lisesi 9. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Dumlupınar Kaymakamı ve ilçede bulunan şehitlikleri ziyaret etti.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret eden öğrencilere Ali Güral Lisesi Müdür Yardımcısı Ramazan Dingeç ve İngilizce öğretmeni Derya Depe eşlik etti.



Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarına ziyaret eden Ali Güral Lisesi öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Onlar bizlere Dumlupınar'ın tanıtım elçileri olacaklarını belirttiler. Bu bizi çok memnun etti" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA