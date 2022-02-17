Lise öğrencileri 'can dostlar' için kulübe üretti

VARTO, MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri, sokakta barınmakta güçlük çeken kedi ve köpeklerin soğuk havalardan etkilenmemesi için atıl malzemelerden kulübeler üretti.

Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kolları sokak hayvanları için sıvadı. Çetin kış mevsiminde sokaklarda barınmaya çalışan hayvanlar için kulübe üretme kararı alan okul yönetimi, öğretmen ve öğrencileri de işin içine katarak 'can dostlar için sıcak bir yuva' projesini hayata geçirdi. Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölyesinde çalışma başlatan öğrenciler, birbirinden renkli kedi, köpek ve kuş yuvaları üretti. Öğrenciler, yapımını tamamladıkları kulübeleri araçlara yükleyerek, sokak hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı bölgelere bıraktı. Duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunan okul idaresi ve öğrencileri, çetin kış mevsiminde bu kulübelere mama ve yemek bırakılmasını istedi.

"Kedi, köpeklerimizin ıslanmasını ve üşümesini istemedik"

Muş'ta kış mevsiminin ağır geçtiğini anlatan Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretmeni Pınar Engin Polat, kedi ve köpeklere yuvalar yaptıklarını söyledi. Kedi ve köpeklerin hiçbir şekilde dışarıda ıslanmasını ya da üşümesini istemediklerini vurgulayan Polat, "Biz de böyle bir karar alıp, kulübeler yaptık. Umarım bundan sonra halkımızda bilinçli olarak bütün sokaklarda bu tarz barınaklar yapıp, bir nebze de olsun hayvanları korumaya çalışırlar. Bu kulübeleri sokak kenarlarına, kurum önleri gibi yerlere bırakmaya çalışıyoruz. Kedi yuvalarını strafor köpük, silikon, tırtıklı mukavva ve folyolarla kaplayarak yaptık" dedi.

"Amacımız hayvanların yaşam haklarına saygı ve merhamet duygusunu pekiştirmek"

Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Cemile Bingölballı da, sokak hayvanları için barınak hizmeti sunmak istediklerini ve bu kararı öğrencileriyle paylaştıklarını ifade etti. Öğrencilerden gelen dönütün çok olumlu olduğunu belirten Bingölballı, "Öğrencilerimizi işin içine katarak atık materyallerden barınaklar oluşturmak istedik. Amacımız daha çok çocuklarda empati, hayvanların yaşam haklarına saygı ve çok önemli bir değer olan merhamet duygusunu pekiştirmek oldu. Sanırım bu duyguyu da kazandırmış olduk. Sokak hayvanları için yapmış olduğumuz bu barınaklar elbette ki sadece barınakları bırakmakla olmuyor. Bu noktada pansiyonlu okullarımızın idarecileri, öğrencileri, çalışanlarının duyarlı olmaları gerekir. Yemek atıkları, ekmek atıklarının çöpe gitmesi yerine sokaktaki hayvanlarımızın faydalanması çok daha iyi olacaktır" ifadelerinde bulundu.

"50 civarında kulübe ürettik"

Şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda 50 civarında kulübe ürettiklerini kaydeden Bingölballı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu çalışmalar içerisinde köpek yavruları, kedi ve kuşlar için yapılan çalışmalardı. Tabi bu noktada çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Atık malzemelerle, öğrencilerle birlikte ne kadar çok barınak hizmetinde bulunursak o kadar verim elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu çalışmaların devamı olacak."

"Öğrencilerimizle sokak hayvanları için barınak yaptık"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölyesi öğretmeni Vedat Işık ise idare ve öğrencilerden gelen talep üzerine farklı bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Kış mevsimi çok çetin geçiyor. Bu nedenle de öğrencilerimizle sokak hayvanları için barınak yaptık. Bu işleri genelde öğrencilerimizle ders saati ve dersten sonra yapıyoruz" diye konuştu.

"Sokak hayvanlarının bu soğukta üşümesine vicdanımız el vermedi"

Çocuk Gelişimi 11. sınıf öğrencisi Delal Sönmez ise öğretmenleriyle birlikte bu projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Sokak hayvanlarını bu soğukta kendi hallerine terk etmeye vicdanlarının el vermediğini anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"Hep birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik ve yaptığımız iş bizi mutlu etti. Emeklerimizin karşılığını mutluluk ve onların üşümemesiyle alıyoruz. Kulübeleri sokaklara yerleştireceğiz. Sokakta üşüyen hayvanlar artık üşümeyecek. Çünkü yaptığımız kulübelerde işçiliğimizin hakkını verdik. Kulübelerin üzerine yerleştirdiğimiz poşet ve jelatinler sayesinde hiçbir şekilde yağmur almayacak. Bu proje sayesinde artık sokak hayvanları bu kış ve önümüzdeki kışlar üşümeyecek." - MUŞ