Lise öğrencileri çamaşır makinesi programını yazdılar

Düzce'de lise öğrencileri yaz tatilinde kodlama yapıyor

DÜZCE - Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Sanat Merkezi öğrencileri yaptıkları projelerle parmak ısırtmaya devam ediyor. Lise öğrencileri yazdıkları kodla çamaşır makinesi yaptı.

Geçtiğimiz yıl Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Düzce Kodluyor" projesi ile öğrenciler teknoloji ile iç içe yaşamı öğreniyor. Bu proje kapsamında Düzce Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde 3 atölyeden oluşan Kodlama Merkezinde öğrenci ve öğretmenler, kodlama ve yazılım konusunda dehalarını kullanarak yeteneklerini icatlara döküyorlar.

Yapılan çalışmalar arasında çamaşır makinesi kodları da yer alıyor. Öğrenciler yazdıkları kodları karton ve su bidonu ile yaptıkları çamaşır makinesi prototipine monte ettiler. Yıkma, sıkma, durulama gibi çamaşır makinelerinde bulunan standart programları kodlayan öğrenciler gelecekte çok daha teknolojik ürün kodlarının zeminini de hazırlıyorlar.

Kodlarını yazarak çamaşır makinesi yapan öğrencilerden 11. Sınıf öğrencisi İclal Sönmez, 3 haftadır çamaşır makinesi kodu yazdıklarını dile getirdi. İclal Sönmez; "Biz yazın Kodlama sınıfına gelerek burada kod yazmayı öğrendik. Bu kodları kullandığımız cihazlara adapte etmeyi öğrendik. Son olarak ta çamaşır makinesi kodlarını yazarak çamaşır makinesi programı yazdık. Bunu makineye adapte ettik. Kod yazmak çok zevkli. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Öğrencilerden Ömer Özdoğan ise, "Kod yazmayı öğrendikten sonra ilk olarak bu projeye başladık. Kodlayarak çamaşır makinesini programladık. İlerleyen zamanlarda bluetooth ile kontrol, internet üzerinden kontrol gibi birçok özelliği de bu programlara ilave edeceğiz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Düzce Kodluyor" projesi ile ortaokul 5. Sınıftan başlayarak öğrencilere kodlama eğitimi verilmesi, bu eğitimlerin lise düzeyinde geliştirilerek devam ettirilmesi, üniversitelerle işbirliği, uzun vadede yerli yazılımların çoğaltılması ve ülkemizin yazılım konusunda dışa bağımlılıktan kurtulması amaçlanıyor.