Lise öğrencileri BM sorunlarına çözüm için bir araya geldi

TED Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Eğitim ve Gelişim Konferansı (MUN) 2021'in ilkine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı illerinden 270 lise, 80 üniversite öğrencisini 2 gün boyunca ağırlayan TED Üniversitesi, 2022 yılı ilk çeyreğinde daha uzun sürecek ve daha kapsamlı gerçekleşecek 2'nci konferansa da ev sahipliği yapacak.

TED Üniversitesi bünyesindeki Ankara'nın en eski üniversite MUN Derneği'nden biri olan TEDUMUN tarafından gerçekleştirilen konferansta; katılımcılar farklı komitelerde yer alarak atandıkları ülkelerin temsilcileri olarak gerçek BM'deki gibi dünya sorunlarına çözümler aradılar.

GELECEĞİ Z KUŞAĞI ŞEKİLLENDİRECEK

Konferansın kapanış töreninde bir konuşma yapan TED Üniversitesi Rektör Vekili İhsan Sabuncuoğlu; "Üniversitemizde yüzlerce öğrencinin bir araya gelmesi ve dünyanın sorunlarına çözüm araması bizleri çok mutlu etti, sizlere minnettarız. Geleceği şekillendirecek olan sizler, Z kuşağı olacak. Bu yeni dünyayı sizler kuracaksınız. TED Üniversitesi olarak ekim ayında TED 2030 Gündemini resmi olarak taahhüt ettiğini oybirliği ile kabul ettik. Üniversitemiz bu tarihten itibaren eğitim ve araştırma gibi alanlardaki tüm faaliyetlerini 17 genel konuyu içeren Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gündemine bağlı olarak sürdürmektedir" dedi.