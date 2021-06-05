Lise öğrencileri "Benim Şehrim, Benim Kimliğim" projesiyle Sivas'ı tanıttı

Sivas Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi öğrencileri "Benim Şehrim, Benim Kimliğim" isimli e-Twinning projesiyle kentin tarihi ve kültürel değerlerini farklı şehir ve ülkelerdeki öğrencilere dijital ürünler oluşturarak tanıttı.

Sivas Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi öğrencileri "Benim Şehrim, Benim Kimliğim" isimli e-Twinning projesiyle kentin tarihi ve kültürel değerlerini farklı şehir ve ülkelerdeki öğrencilere dijital ürünler oluşturarak tanıttı.

Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri, söz konusu e-Twinning projesine İngilizce öğretmeni Latife Yıldırım rehberliğinde katıldı.

Okulun müdürü Ferhat Gencer, mart ayında başlayan projede çalışmaların sona yaklaştığını söyledi.

Projeyi, Ankara, İzmir, Bursa, Kırşehir, Osmaniye, Diyarbakır, Mersin ve Sivas'tan 9 öğretmen ile Ürdün ve Romanya'dan 1'er öğretmenin 67 öğrenciyle yürüttüğünü anlatan Gencer, "Projeyle farklı şehir ve ülkelerdeki öğrenciler arasında kültürel ve sosyal etkileşim sağlanıyor. Öğrenciler, yaşadıkları şehirlerin kültürel unsurlarını 'web 2.0' araçlarıyla dijital ürünlere dönüştürerek anlatıyor." dedi.

Gencer, kendi öğrencilerinin de Sivas'ın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda diğer öğrencilere tanıttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban