Lise Öğrencileri Askerlere 2 Bin Mektup Yazıp Gönderdi

Samsun'un Bafra ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri Şırnak'ta vatani görevini yapan askerlere moral için 2 bin mektup yazıp gönderdi.



Bafra Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Naim Okay'ın koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte okuldaki öğrenciler, Şırnak'ın Beytülşebap ilçesindeki Jandarma Komando Alay Komutanlığında vatani görevini yapan 2 bin askere mektup yazdı.



Öğretmen Okay, yaptığı açıklamada, askerlerin fedakarca ülke için görev yaptıklarını belirterek, "Mehmetçiğimizin görev duygusunun özellikle öğrencilerde etkisinin ne kadar olduğu konusunda hep bir arayış içersindeydim. Askerelere mektup yazarak onların yalnız olmadıkları hissettirmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla onlara mektup yazdık. Mektuplarla aynı zamanda yeni yıllarını da kutlayacağız." diye konuştu.



Beytüşebap Komando Alayı'ndaki 2 bin askere yazılan mektupları zarflayarak postayla gönderdiklerini dile getiren Okay, "Amacımız, onları düşünen ve aynı duyguları paylaşan öğrencilerin, vatan sever duygusu ile dolu gençlerin olduğunu belirtmek istedik." dedi.



Öğrenciler tarafından Mehmetçik'e yazılan mektuplarda şu ifadelere yer verildi:



"Günlerimizin aydınlığı, yarınlarımızın devamlılığı için gözlerini bile kırpmadan nöbet tutan, Peygamberimizin adının verildiği yegane asker olan Mehmetçik; yüreğimizden kopup elimizdeki kağıda dökülen bu sözleri Bafra Anadolu Lisesi'nden yazıyoruz. Sizler vatanımızın en uzak köşelerinde vatanımız ve milletimiz için hizmet ederken bizler de burada vatanımızı ve milletimizi aydınlık günlere taşımak arzusuyla okuyoruz.



Cennetin sonsuz nimetleriyle müjdelendiğiniz bu kutsal görevde, başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz bu uçsuz bucaksız gökyüzünü yorgan yapıp, şehit kanıyla sulanan yaprakları yastık sayıp, dört kolla bizleri koruduğunuz için sizlere minnettarız.



Yeni yıla geri sayıma başlanırken bu yılı huzur ve güvenle geçirmemizi sağlayan sizlere, gelecek olan yeni yılın mutlulukla ve sağlıkla gelmesini dileriz. Bafra Anadolu Lisesi olarak sizlerin önünde bir kez daha minnetle eğiliyor, sonsuz saygılarımızı sunuyoruz.



Vatan size minnettar."