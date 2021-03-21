Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Sakarya'dan 34 proje davet edildi
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Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Sakarya'dan 34 proje davet edildi

21.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:15
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Sakarya'dan 34 proje davet edildi

TÜBİTAK tarafından bu yıl 52'ncisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Sakarya'dan 34 proje davet edildi.

TÜBİTAK tarafından bu yıl 52'ncisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Sakarya'dan 34 proje davet edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın 2020 yılında 21 proje ile katıldığı TÜBİTAK Bölge Sergisi'ne bu yıl önemli oranda artan başarı grafiğiyle 34 projenin davet edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ülkenin düşünen, araştıran, çalışan ve üreten insanları arasında yerini almak için hedef belirleyen öğrencilere bölge sergisinde üstün başarı dileyen Durmuş, bazı okulların birden fazla projesinin değerlendirmeye alındığı İstanbul Asya Bölge Sergisi'nin salgın hastalık nedeniyle 25-26 Mart tarihlerinde çevrimiçi yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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