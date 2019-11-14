Lise öğrencileri arasında kavga: 2 yaralı
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Lise öğrencileri arasında kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı.

14.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:13
Lise öğrencileri arasında kavga: 2 yaralı

'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Lisesi öğrencileri oldukları öğrenilen iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Öğrencilerin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgada Veysel Y. ile kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet G. yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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