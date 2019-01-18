Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki liseli grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında Esenevleri Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri E.G. (17) dizinden, İ.B.Ç. (17) elinden, S.E.Ş. (18) ise omzundan bıçaklandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kavgayla ilgili yaralanan öğrencilerle Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri C.Ü.D. (16) ve E.C.Ö. (16) gözaltına alındı.

C.Ü.D, E.C.Ö, E.G. ve İ.B.Ç, Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi, S.E.Ş. ise Denizevleri Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ekipler, kavgada kullanılan meyve bıçağına el koydu.

Kaynak: AA