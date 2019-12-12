Lise öğrencileri adliyede

12.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:09

Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri adliyeyi ziyaret ederek dava dinlediler.



Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Eskişehir Adliyesine gelerek dava duruşmasını dinledi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya katılan öğrenciler, avukatlarla ve psikologlarla sohbet etti. Burada adli personellerden bilgiler alan öğrenciler, adliyedeki çalışma ortamını da öğrenmiş oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA