Lise öğrencileri adliyede
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Lise öğrencileri adliyede

Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri adliyeyi ziyaret ederek dava dinlediler.

12.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:09
Lise öğrencileri adliyede

Fatih öğrencileri adliyeyi ziyaret ederek dava dinlediler.


Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Eskişehir Adliyesine gelerek dava duruşmasını dinledi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya katılan öğrenciler, avukatlarla ve psikologlarla sohbet etti. Burada adli personellerden bilgiler alan öğrenciler, adliyedeki çalışma ortamını da öğrenmiş oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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