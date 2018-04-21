Lise Öğrencilerden Hastanede Yatan Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 23 Nisan nedeniyle devlet hastanesinde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret edip, hediyeler verdi.

Çorlu ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojisi 12'nci sınıf öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'nde yatan hasta çocuklar için bir etkinlik düzenlemek istediklerini öğretmenleri ile paylaştı. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Zahide İster'in okul idaresinden izin almasıyla birlikte öğrenciler, kendi aralarında para topladı. Dağıtılacak hediyeler alındı. Çocukların yattığı odalar süslendikten sonra, hastaneye giden öğretmen ve öğrenciler palyaço kıyafetleri ile burada yatan çocukları odalarında ziyaret ederek onların yüzlerine boyama yaparak hediyelerini verdi. Müzik öğretmenlerinin de katıldığı ziyarette çocuklarla şarkılar söylendi, Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı.

Okulun Öğrenci Başkanı Cenk Işıksel, projede hastanede yatan çocukların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutlamak istediklerini söyledi. Işıksel, "Okulda arkadaşlarımızla kendi aramızda bir toplantı yaptık. Bu toplantı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hastanede yatan 30 çocuğun bayramını kutlamak, onların güzel bir gün geçirmelerini istedik. Daha sonra kendi aramızda harçlıklarımızdan para toplayarak hediyeler aldık. Öğretmenlerimize bunu söylediğimiz de onlarda projemize destek verdi. Bazı arkadaşlarımız palyaço, bazı arkadaşlarımız da Hacivat-Karagöz gösterisi hazırladı. Müzik öğretmeniz de kendisi çocuklara müzik yapmasıyla projemiz hayata geçti. Hastaneye giderek buradaki kardeşlerimiz güzel bir gün geçirdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

- Çorlutekirdağ