Lise mezunu genç, "Korona alarm sistemli kabin" yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lise mezunu genç, "Korona alarm sistemli kabin" yaptı

Lise mezunu genç, 'Korona alarm sistemli kabin' yaptı
09.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:18

Lise mezunu genç, "Korona alarm sistemli kabin" yaptı 10 bin liraya malolan kabin yüksek ateşi olanları tespit ediyor, dezenfekte ediyor ve 112'ye mesaj atıyor Süper yetenek Koray Başsarı, Avrupa standartlarının üzerinde bir jet motoru da geliştirdiğini belirterek, sahip çıkılması halinde...

Lise mezunu genç, "Korona alarm sistemli kabin" yaptı

10 bin liraya malolan kabin yüksek ateşi olanları tespit ediyor, dezenfekte ediyor ve 112'ye mesaj atıyor

Süper yetenek Koray Başsarı, Avrupa standartlarının üzerinde bir jet motoru da geliştirdiğini belirterek, sahip çıkılması halinde seri üretime geçilebileceğini söyledi

OSMANİYE - Adana Adliyesi'nde memur olarak çalışan lise mezunu bir genç, 10 bin lira harcayarak yüksek ateşi olanları tespit eden, dezenfekte işlemi yapabilen ve ilgili birimlere mesaj gönderen Korona Alarm Sistemi Kabini üretti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve Adana Adliyesi'nde memur olarak çalışan Koray Başsarı, Korona virüs salgınından dolayı virüs taşıyan muhtemel kişilerdeki yüksek ateşi tespit edebilecek termal kameralı kabin üretti. Yapay zeka kullanarak tüm yazılımını da kendisinin yaptığı tünel, 360 derece dönebilen termal kamera ile vücut ısısı 37.3 derecenin üzerindeki kişileri tespit ediyor, dezenfekte işlemi uyguluyor, aynı zamanda tanımlanan birimlerin telefonlarına uyarı mesajı gönderiyor. 10 Bin TL harcayarak 15 günde bu sistemi yaptığını belirten Koray Başsarı,"Sistemimiz internet üzerinden veya manuel şekilde kontrol edilebiliyor. 37.3 vücut sıcaklığının üzerinde ki kişileri tespit edip 3 farklı mod dezenfekte işlemi yapabiliyor. Bu sistemi yaparken hiçbir maddi beklenti içerisine girmedim. İsteyen kamu kurum ve kuruluşlarına ayrıca özel şirketlere sistemi ücretsiz şekilde kurabilirim. Amacım Covid-19 sürecinde insanların daha güvenli şekilde yaşamaları ve kendilerini güvende hissetmeleri" dedi. Elektronik ve yapay zeka üzerine merakı bulunan Koray Başsarı bu işlemi hiçbir eğitim almayarak yapıyor. Son 2 yıldır jet motoru üzerinde çalıştığını belirten lise mezunu genç "Avrupa standartlarının üzerine çıkan jet motoru yaptım. Şu anda prototipi hazır. İstenildiği an seri üretime geçilebilir" şeklinde konuştu.

Koray Başsarı, daha önce de Avrupa standartlarının üzerinde jet motoru geliştirdiğini, başka ülkelerden teklif ve talepler aldığını anlatarak, prototipi hazır olan motorun seri üretime hazır olduğunu da söyledi.

Lise mezunu genç, 'Korona alarm sistemli kabin' yaptı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Haber
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Haber
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Hayvan görüntüsünü 'Yakınca böyle oluyormuş demek ki' yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ersin Korkut Gülben Ergen Safiye Soyman Hatice Çarpar
Spor Falcao Can Bartu Ergin Ataman Sergen Yalçın Nenad Bjelica
Daha Fazla Mhp Mayıs Avrupa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Lise mezunu genç, "Korona alarm sistemli kabin" yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 20:42:15. #1.15#
title