Lise mezunları 38 yıl sonra buluştu

Sosyal medya aracılığıyla birbirlerinin iletişim numaralarına ulaşan 1981 yılı Zara Lisesi mezunları, oluşturdukları gruptan lise yıllarıyla ilgili anılarını paylaşıp, Zara'da ve Sivas'ta buluşma kararı aldı.

Almanya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Sivas'ta buluşan 1981 yılı Zara Lisesi mezunları Zara'yı ve Sivas'ı yeniden görme ve lise arkadaşlarıyla hasret giderme imkanına kavuştu.

Zara Kızılırmak tesislerinde buluşan grup, Tödürge Gölü'ne geçerek Zara Lisesi'nden hocaları rahmetli Vahap Sümbüloğlu adına oluşturulan göl kenarındaki ormanlık alanı gezdi. Daha sonra otobüsle Sivas'a gelen grup aynı dönem Zara Lisesi mezunlarından Muzaffer Karadağ'ın rehberliğinde; Gök Medrese, Ulu Camii, Buruciye Medresesi, Şifahiye Medresesi, Kale Camii ve Atatürk Kongre Müzesi'ni gezdi. 38 yıl sonra bir araya gelen lise mezunlarının vedalaşma anları ise duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden katılımcılar; "Yıllar sonra anılarımızı tazeledik. Sivaslı olduğumuz halde Sivas'taki bu muhteşem eserleri ilk defa gezme fırsatı bulduk, yeni anılar edinerek çok güzel vakit geçirdik" dediler. - SİVAS

Kaynak: İHA