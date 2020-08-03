Lise mezunları 29 yıl sonra bir araya geldi
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Lise mezunları 29 yıl sonra bir araya geldi

Karapınar Lisesi 1991 yılı mezunları 29 yıl sonra kahvaltıda araya geldi.

Lise mezunları 29 yıl sonra bir araya geldi
03.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:32

Karapınar Lisesi 1991 yılı mezunları 29 yıl sonra kahvaltıda araya geldi.

Ali Efendi Tesisleri'ndeki mezunlar buluşmasında zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Kahvaltı programını organize eden Ahmet Koçaker, "Yıllar sonra bir araya gelip hasret gidermek, eski günleri yad etmek güzeldi. Gelecek yıllarda bu beraberliğimizi daha geniş bir şekilde ve farklı etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Daha bir çok öğretmen ve arkadaşımızda davet etmek istiyorduk. Ancak Kovid-19 salgını nedeni ile sayıyı sınırlı tutmak zorunda kaldık." dedi.

Etkinliğe katlan, bir dönem matematik öğretmeni olarak görev yapan Hasan Hüseyin Dalkıran ise "Yıllar çok çabuk geçiyor. Sizlerle bir arada bulunmaktan mutlu oldum. Bulunduğunuz yerlerde birbirinize ihtiyacınız olabilir. Bu birlikteliğinizin ömür boyu sürmesini temenni ediyorum. Sizleri görmek beni duygulandırdı." dedi.

Kaynak: AA

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