Lise diplomasını 67 yaşında alan Manisalı emeklinin hedefi üniversite
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Lise diplomasını 67 yaşında alan Manisalı emeklinin hedefi üniversite

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Lise diplomasını 67 yaşında alan Manisalı emeklinin hedefi üniversite

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Kasım Karahallı, lise diplomasını Kaymakam Yasin Gürkan'dan aldı.

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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Kasım Karahallı, lise diplomasını Kaymakam Yasin Gürkan'dan aldı.

Yıllarca belediyede muhasebe müdürü ve yazı işleri müdürü olarak görev yaptıktan sonra 1999'da emekli olan Karahallı, küçük bir bakkal açtı ve lise eğitimini tamamlamaya karar verdi.

Açık Öğretim Lisesini bitiren Karahallı, diplomasını Köprübaşı Kaymakamı Yasin Gürkan'dan aldı.

Gürkan, Karahallı'ya okuma azmi nedeniyle teşekkür belgesi ve plaket de verdi.

Kaymakam Gürkan, Karahallı'nın azim örneği gösterdiğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. Gerek küçüklerimiz gerekse büyüklerimiz olsun baş koydukları hedeflere ulaşma azimlerinin olması çok önemli." dedi.

"Üniversiteyi de bitireceğim"

Kasım Karahallı, AA muhabirine, çalıştığı yıllarda dışardan okuyup lise diploması almayı istediğini ancak fırsat bulamadığını aktardı. Lise diplomasıyla ilk hedefine ulaştığını anlatan Karahallı, "Üniversiteyi de bitireceğim." diye konuştu.

Karahallı'nın torunu 7 yaşındaki Ayaz Baştürk ise dedesinin diploma törenine katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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