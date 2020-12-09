Lise caddesi Malatya yoluna bağlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, otogar doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya yolunu birbirine bağlamak için çalışmalara başladı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, otogar doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya yolunu birbirine bağlamak için çalışmalara başladı.

Daha önce birçok noktada sürdürülen çalışmalara otogar doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya başlayan ekipler, caddede yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı