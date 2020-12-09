Lise caddesi Malatya yoluna bağlanıyor
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Lise caddesi Malatya yoluna bağlanıyor

09.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:06
Lise caddesi Malatya yoluna bağlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, otogar doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya yolunu birbirine bağlamak için çalışmalara başladı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, otogar doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya yolunu birbirine bağlamak için çalışmalara başladı.

Daha önce birçok noktada sürdürülen çalışmalara otogar doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya başlayan ekipler, caddede yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Lise caddesi Malatya yoluna bağlanıyor
Lise caddesi Malatya yoluna bağlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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