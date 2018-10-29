Lise Arkadaşları Yıllar Sonra Buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, lise arkadaşları ile bir araya geldi.

1970-1972 döneminde Bafra Lisesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Mali Müşavir Ali Rıza Keçeli, İktisatçı Ali Osman Atmaca, Mali Müşavir Recep Uzun, Diş Hekimi Güngör İnci, tekstilci İsmet Çetin'in organizesi ile Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bafra'da buluştu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen eski okul arkadaşları, bir restoranda Bafra pidesi yiyerek hasret giderdiler. Okul anılarının tazelendiği yemekte her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda bir araya gelme kararı alındı. Yemeğe katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, okul arkadaşları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu tür dostlukların ve arkadaşlıkların gençlere örnek olmasını diledi.

Yemek toplu çekilen fotoğrafla son buldu. - SAMSUN