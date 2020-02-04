Lise Arifenur, 6 gündür kayıp
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Lise Arifenur, 6 gündür kayıp

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Arifenur Akdağ'ın (17), bulunması için çalışma başlatıldı.

04.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:37
Lise Arifenur, 6 gündür kayıp

'nin ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha alınamayan Arifenur 'ın (17), bulunması için çalışma başlatıldı. 

Akhan Mahallesi'nde yaşayan Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Arifenur Akdağ, geçen çarşamba günü ailesiyle birlikte kaldığı evden ayrıldı. Ailesi eve dönmeyen kızlarına ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Akdağ'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusuyla aranan Akdağ'a ulaşılamadı. Ailesi yerini bilen ya da görenlerin polise bildirmesini istedi. 

 

Kaynak: DHA
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