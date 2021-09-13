Lisansüstü Tez Projelerinde Bursiyerlik Başvurusu - Haberler
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Lisansüstü Tez Projelerinde Bursiyerlik Başvurusu

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Lisansüstü Tez Projelerinde Bursiyerlik Başvurusu

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde BAP Tez Projeleri kapsamında 01. 04. 2021 tarih ve Karar 2021/53 sayılı Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uygulama ilkeleri doğrultusunda lisansüstü tez projesi destekleri kapsamında bursiyer öğrenci çalıştırılabilecektir.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde BAP Tez Projeleri kapsamında 01. 04. 2021 tarih ve Karar 2021/53 sayılı Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uygulama ilkeleri doğrultusunda lisansüstü tez projesi destekleri kapsamında bursiyer öğrenci çalıştırılabilecektir.

Bilimsel Araştırma Projelerinde Bursiyer Çalıştırılmasına Yönelik Uygulama Esasları dikkate alınarak, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezine başlayan lisansüstü öğrenciler için 13. 10. 2021 tarihine kadar bursiyerlik başvurusu alınacaktır.

Devam eden ve/veya daha önce bursiyerlik başvurusu yapıp pandemi nedeniyle bekletilen tez projeleri (tamamlanmasına minimum 6 ay kalan tezler) kapsamında da bursiyerlik başvurusu yapılabilecektir. Bu durumdaki projeler kapsamında bursiyerlik başvurusu için proje yürütücüsü ve öğrencinin dilekçe ile (Dilekçede proje numarası, adı, kalan proje süresi mutlaka belirtilmelidir. ) BAP birimine başvuruda bulunması gerekmektedir. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler de bursiyerlik başvurusu yapabilirler.

Bilimsel Araştırma Projelerinde Bursiyer Çalıştırılmasına Yönelik Uygulama Esasları ekte verilmiştir.

EK DOSYALAR: Bursiyer Çalıştırılmasına Yönelik Uygulama Esasları. pdf

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